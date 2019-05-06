Климкин предложит Зеленскому отставку

"Во-первых, меня никто не уволит, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре, и я это считаю правильным, будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать. В таких сферах, как внешняя политика и как оборона. То есть конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку. Я это безусловно сделаю", - сказал министр.



Он заявил, что имеет и свои планы, в том числе политические.



"У нас была очень хорошая встреча, мы говорили, мы обсуждали разные вопросы считаю, там где совпадают принципы и там где хранятся ценности, мы безусловно будем работать и дальше", - добавил министр.



Как сообщал УНН, ранее Климкин заявил, что будет сотрудничать с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, за которого проголосовало большинство населения, если это не будет противоречить принципам министра и будет общее желание.