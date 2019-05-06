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Луценко заявил, что не подаст в отставку

Луценко заявил, что не подаст в отставку

Киев  •  УНН

 • 13455 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не собирается писать заявление об отставке. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.

"Я не люблю свою должность, и мне очень трудно работается на ней в силу многих причин, в основном потому, что наше общество и СМИ считают, что слово Генеральный означает Всемогущий", - сказал Луценко.

По его словам, даже при оценках плохой борьбы с коррупцией все претензии идут в ГПУ, а не в орган власти с однокоренным словом - "антикоррупционного бюро".

"На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. Закон о прокуратуре предусматривает изменение прокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки ", - отметил генпрокурор.

"Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально, спокойно, и готов к этому. Сбор подписей за мою подставку инициирован, начался, и по данным за прошлую неделю аж 19 подписей собрано. Как только будет 150 - поговорим отдельно", - добавил он.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому собственной отставке.

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