Луценко заявив, що після парламентських виборів піде у політику
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що після проведення дострокових парламентських виборів піде у політику. Про це він повідомив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.
“Для себе я таке рішення прийняв. Вважаю, що моє завдання разом з колегами з правоохоронних органів провести не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори, і після цього я піду у політику — не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України”, — повідомив Луценко.
Він додав, що до останнього дня працюватиме там, куди його призначив український парламент і український президент.
Як повідомляв УНН, Луценко заявив, що не подасть у відставку.
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