Луценко закликав ВР підтримати законопроект про заочне судочинство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до ВР підтримати право на заочне судочинство для передачі в суд обвинувачення за злочинні рішення та дії, що призвели до смертей на Майдані. Про це він заявив у своєму відеоблозі, передає УНН.
Луценко зазначив, що введений механізм заочного судочинства завершив свою дію зі створенням Державного бюро розслідування.
"Проте зараз, в останні тижні роботи 8-го скликання Верховної Ради, ми маємо можливість разом з вами дати (відповідь суспільству на питання, хто ж віддав злочинний наказ щодо розстрілів і насильства на Майдані – ред.). На вашому розгляді є законопроект народного депутата Алєксєєва №9353, який дає можливість відновити заочне судочинство виключно щодо злочинів попередніх років проти держави, або вбивств мирних людей. Я дуже прошу підтримати цей законопроект", - сказав Луценко.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що 10 травня прийшов до управління спецрозслідувань Генпрокуратури і дав свідчення у справах Майдану.