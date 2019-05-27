Луценко закликав ВР підтримати законопроект про заочне судочинство

КИЇВ. 27 травня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до ВР підтримати право на заочне судочинство для передачі в суд обвинувачення за злочинні рішення та дії, що призвели до смертей на Майдані. Про це він заявив у своєму відеоблозі, передає УНН.