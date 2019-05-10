Порошенко дав свідчення в справах Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що 10 травня прийшов до управління спецрозслідувань Генпрокуратури і дав свідчення у справах Майдану. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні повторно надав свідчення прокурорам у розслідуванні справи щодо злочинів проти учасників Революції гідності на Майдані у 2014 році. Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства. Ця справа надзвичайно важлива для українського суспільства. Переконаний, всі винні мають бути обов’язково покарані”, — наголосив глава держави.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні відбувся допит Президента Петра Порошенка у справі розстрілів на Майдані.
Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.