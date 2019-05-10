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Порошенка допитують у справі Майдану - ГПУ

Порошенка допитують у справі Майдану - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Сьогодні відбувається допит Президента Петра Порошенка у справі розстрілів на Майдані. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

За його словами, домовленість про допит була ухвалена напередодні.

“Як мені повідомили, вже слідчі допитують. Можливо вже й завершили допитувати Президента”, — розповів пан Горюбатюк.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Президент України Петро Порошенко не прибув у призначений час на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.

Українські Національні Новини

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