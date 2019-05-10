Порошенко допрашивают по делу Майдана - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня происходит допрос Президента Петра Порошенко в деле расстрелов на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
По его словам, договоренность о допросе была принята накануне.
"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно уже и завершили допрашивать Президента", - рассказал Горюбатюк.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.
Президент Украины Петр Порошенко не прибыл в назначенное время на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.