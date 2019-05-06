У ГПУ підтвердили виклик Порошенка на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГП на допит щодо злочинів проти євромайданівців, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання журналіста чи дійсно Петра Порошенка завтра, 7 травня, викликають на допит у Генеральну Прокуратуру у справах щодо злочинів проти євромайданівців Сергій Горбатюк відповів – "Так".
Нагадаємо, Генеральною прокуратурою України для вручення повідомлення про підозру викликаються двоє співробітників Національного антикорупційного бюро України.
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Як повідомляв УНН, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру президенту України 2005 – 2010 років Віктору Ющенку.