Генпрокуратура викликала двох співробітників НАБУ для вручення підозри

“Для вручення підозри викликаються співробітники НАБУ. Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно співробітників НАБУ О. Сербіна та Д.Замотаєва.

Вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з погрозами застосування фізичного насильства та у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 КК України”, — написала Сарган.

Вона також повідомила, з 21 березня до 26 квітня підозрювані викликалися (повістками) до ГПУ для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

“Однак виклики ГПУ ігнорувалися і підозрювані не з’являлися.

Підозрювані О.Сербін та Д.Замотаєв викликаються для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження 03.05.2019 до Генпрокуратури за адресою: вул. Різницька, 13/15.

Одночасно, слідчими центрального апарату ДБР за погодження прокурора скеровано клопотання до суду про привід підозрюваних Сербіна та Замотаєва до ГПУ для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження”, - повідомила Сарган.

Вона також розмістила посилання на відео де зафіксований фрагмент протистояння співробітників САП та НАБУ. Мова йде про події 9 вересня 2018 року, коли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про виявлення у внутрішньому дворі відомства автомобіля, в якому перебували працівники НАБУ і здійснювали “незаконні оперативно-технічні заходи”.

Автомобіль було заблоковано працівниками поліції та Управління держохорони для проведення невідкладних слідчих дій. Після цього сталася сутичка. У САП заявили, що керівник НАБУ Артем Ситник надіслав для прикриття своїх підлеглі підрозділ, який діяв із застосуванням сили щодо працівників інших правоохоронних органів.

У НАБУ тоді заявили, що їхні співробітники проводили планові заняття з тактико-спеціальної підготовки на території лікарні “Охматдит”, коли “з незрозумілих причин” їхній мікроавтобус було заблоковано працівниками УДО та САП. Співробітники НАБУ розцінили дії САП як можливу провокацію.

Розслідуванням інциденту зайнялося СБУ.