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Генпрокуратура вызвала двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения

Генпрокуратура вызвала двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения

Киев  •  УНН

 • 16623 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Генеральной прокуратурой Украины для вручения уведомления о подозрении вызываются двое сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Для вручения подозрения вызываются сотрудники НАБУ. Генеральной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ А.Сербина и Д.Замотаева.

Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 УК Украины", - написала Сарган.

Она также сообщила, с 21 марта до 26 апреля подозреваемые вызывались повестками в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства.

"Однако вызовы ГПУ игнорировались и подозреваемые не появлялись.
Подозреваемые А.Сербин и Д.Замотаев вызываются для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства 03.05.2019 в Генпрокуратуру по адресу: ул. Резницкая, 13/15.

Одновременно, следователями центрального аппарата ГБР по согласованию прокурора направлено ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства , - сообщила Сарган.

Она также разместила ссылку на видео где зафиксирован фрагмент противостояния сотрудников САП и НАБУ. Речь идет о событиях 9 сентября 2018, когда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили об обнаружении во внутреннем дворе ведомства автомобиля, в котором находились работники НАБУ и осуществляли "незаконные оперативно-технические мероприятия".

Автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции и Управления госохраны для проведения неотложных следственных действий. После этого произошло столкновение. В САП заявили, что руководитель НАБУ Артем Сытник прислал для прикрытия своих подчиненные подразделение, которое действовало с применением силы в отношении работников других правоохранительных органов.

В НАБУ тогда заявили, что их сотрудники проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовки на территории больницы "Охматдет", когда "по непонятным причинам" их микроавтобус был заблокирован сотрудниками УГО и САП. Сотрудники НАБУ расценили действия САП как возможную провокацию.

Расследованием инцидента занялось СБУ.

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