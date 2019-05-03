Генпрокуратура вызвала двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Генеральной прокуратурой Украины для вручения уведомления о подозрении вызываются двое сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Для вручения подозрения вызываются сотрудники НАБУ. Генеральной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ А.Сербина и Д.Замотаева.
Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 УК Украины", - написала Сарган.
Она также сообщила, с 21 марта до 26 апреля подозреваемые вызывались повестками в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства.
"Однако вызовы ГПУ игнорировались и подозреваемые не появлялись.
Подозреваемые А.Сербин и Д.Замотаев вызываются для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства 03.05.2019 в Генпрокуратуру по адресу: ул. Резницкая, 13/15.
Одновременно, следователями центрального аппарата ГБР по согласованию прокурора направлено ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства , - сообщила Сарган.
Она также разместила ссылку на видео где зафиксирован фрагмент противостояния сотрудников САП и НАБУ. Речь идет о событиях 9 сентября 2018, когда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили об обнаружении во внутреннем дворе ведомства автомобиля, в котором находились работники НАБУ и осуществляли "незаконные оперативно-технические мероприятия".
Автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции и Управления госохраны для проведения неотложных следственных действий. После этого произошло столкновение. В САП заявили, что руководитель НАБУ Артем Сытник прислал для прикрытия своих подчиненные подразделение, которое действовало с применением силы в отношении работников других правоохранительных органов.
В НАБУ тогда заявили, что их сотрудники проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовки на территории больницы "Охматдет", когда "по непонятным причинам" их микроавтобус был заблокирован сотрудниками УГО и САП. Сотрудники НАБУ расценили действия САП как возможную провокацию.