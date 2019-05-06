В ГПУ подтвердили вызов Порошенко на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГП на допрос относительно преступлений против евромайдановцев, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос журналиста действительно ли Петра Порошенко завтра, 7 мая, вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру по делам о преступлениях против евромайдановцев Сергей Горбатюк ответил - "Да".
Напомним, Генеральной прокуратурой Украины для вручения уведомления о подозрении вызываются двое сотрудников Национального антикорупцийного бюро Украины.
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Как сообщал УНН, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 лет Виктору Ющенко.