В ГПУ подтвердили вызов Порошенко на допрос

Отвечая на вопрос журналиста действительно ли Петра Порошенко завтра, 7 мая, вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру по делам о преступлениях против евромайдановцев Сергей Горбатюк ответил - "Да".



Напомним, Генеральной прокуратурой Украины для вручения уведомления о подозрении вызываются двое сотрудников Национального антикорупцийного бюро Украины.



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Как сообщал УНН, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 лет Виктору Ющенко.