Порошенко дал показания по делам Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 мая пришел к управлению спецрасследований Генпрокуратуры и дал показания по делам Майдана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны”, — подчеркнул глава государства.
Ранее УНН сообщал, что сегодня состоялся допрос Президента Петра Порошенко в деле расстрелов на Майдане.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос по преступлений против евромайданивцив.