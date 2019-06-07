Зеленский повторно попросит ВР уволить Грицака, Полторака и Климкина, добавив в список Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Степана Полторака, Павла Климкина и Василия Грицака, добавив при этом представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко. Про этом в эфире программы "Право на власть" сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.
“Я глубоко убежден, что на следующей неделе Президент Украины снова в Верховную Раду пришлет уже не три, а четыре представления на увольнение. В том числе и генерального прокурора Украины Юрия Луценко и тех трех в которых нам отказали”, — сказал он.
Как сообщал УНН, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения досрочных парламентских выборов пойдет в политику.
В частности, ранее, Луценко заявил, что не подаст в отставку.
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Напомним, 30 мая Зеленский внес в ВР представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.