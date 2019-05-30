У Зеленського пояснили, чому Президент ще не вніс постанову про звільнення Генпрокурора

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Є юридичні аспекти, які не дозволяють Президенту Володимиру Зеленському внести до парламенту постанову про звільнення Генерального Прокурора України Юрія Луценка. Про це заявив глава партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Є юридичні аспекти. Якщо я не помиляюся, дані діячі написали заяву, а Луценко говорив про те, що не бачить ні моральних, ні професійних причин, чому він мав би з цієї посади піти. Я абсолютно згоден з Президентом країни Зеленським, який говорив про те, що Генеральний Прокурор України повинен змінитися", - сказав Разумков.

Він додав, що, з його точки зору, Генеральний прокурор повинен бути з юридичною освітою.

На питання про те, чи чекає Зеленський заяву Луценка про відставку, політик зазначив, що "Володимир Олександрович буде діяти в рамках українського законодавства і виконувати норми, приписані українським законодавством".

"Якщо Генпрокурор вважає, що у нього є моральне право залишатися на цій посаді, то я думаю, що українське суспільство разом з Президентом вважають інакше. Час покаже, як будуть розставлені крапки над і. Я думаю, що це буде в найближчому майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністрів закордонних справ і оборони Павла Клімкіна та Степана Полторака відповідно, а також голови СБУ Василя Грицака.

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