Зеленський вніс до ВР подання про звільнення голів МЗС, Міноборони та СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністрів закордонних справ та оборони Павла Клімкіна та Степана Полторака відповідно, а також голови СБУ Василя Грицака. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради України подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, Глава держави звернувся до парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.
У поданнях зазначається, що Глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент України наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань, додали в АП.
Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада відхилила відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яка мала потягнути за собою відставку усього уряду.