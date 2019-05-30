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Рада відхилила відставку Гройсмана

Рада відхилила відставку Гройсмана

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Більшість народних депутатів України проголосували проти проекту постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Відповідне рішення підтримали лише 93 народних депутати під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Спікер парламенту Андрій Парубій нагадав, що Гройсман надіслав до парламенту заяву про свою відставку 23 травня, Верховна Рада, своєю чергою, має розглянути цю заяви не пізніше, ніж за 10 днів після подання заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВРУ.

Попередньо комітет з питань правосуддя ухвалив рішення рекомендувати парламенту розглянути питання про відставку Прем’єра.

Під час обговорення народні депутати згадали, що за три роки своєї діяльності на посаді Прем’єр-міністра Володимир Гройсман жодного разу не звітував про свою діяльність, хоч і регулярно подавав річні звіти про свою роботу протягом цього періоду. Також нардепи заявили про недостатні надходження від митниці, попри те, що очільник уряду обіцяв збільшити ці показники за рахунок знищення схем.

Гройсману також дорікнули тим, що він написав заяву після вимоги нового Президента Володимира Зеленського, який не має жодного стосунку до формування уряду, тоді як це рішення ухвалює саме парламент. Щоб уникнути можливого хаосу в країні, "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка" відмовились голосувати за відставку Прем’єра, група "Воля народу" відмовилась голосувати за відставку, оскільки уряд не звітував перед парламентом.

Під час голосування в залі були присутні представники Кабінету міністрів Гройсмана, які мали піти у відставку разом із ним у разі, якщо парламентарі ухвалили б позитивне рішення.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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