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Рада отклонила отставку Гройсмана

Рада отклонила отставку Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 17478 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Большинство народных депутатов Украины проголосовали против проекта постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Соответствующее решение поддержали лишь 93 народных депутата во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что Гройсман направил в парламент заявление о своей отставке 23 мая, Верховная Рада, в свою очередь, должна рассмотреть это заявления не позднее, чем через 10 дней после подачи заявления, если оно поступило во время очередной сессии ВРУ.

Предварительно комитет по вопросам правосудия принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос об отставке Премьера.

Во время обсуждения народные депутаты вспомнили, что за три года своей деятельности на посту Премьер-министра Владимир Гройсман ни разу не отчитывался о своей деятельности, хотя и регулярно подавал годовые отчеты о своей работе в течение этого периода. Также нардепы заявили о недостаточных поступлениях от таможни, несмотря на то, что глава правительства обещал увеличить эти показатели за счет уничтожения схем.

Гройсману также упрекнули тем, что он написал заявление после требования нового Президента Владимира Зеленского, который не имеет никакого отношения к формированию правительства, тогда как это решение принимает именно парламент. Чтобы избежать возможного хаоса в стране, "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" отказались голосовать за отставку премьера, группа "Воля народа" отказалась голосовать за отставку, поскольку правительство не отчитывалось перед парламентом.

Во время голосования в зале присутствовали представители Кабинета министров Гройсмана, которые должны были пойти в отставку вместе с ним в случае, если парламентарии приняли бы положительное решение.

Напомним, вчера, 29 мая, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Украинские Национальные Новости

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