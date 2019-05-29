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У Раді зареєстрували проект постанови про відставку Гройсмана

У Раді зареєстрували проект постанови про відставку Гройсмана

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомляється на сайті ВР, передає УНН.

Так, проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича авторства народного депутата, очільника профільного комітету Руслана Князевича зареєстрований у Раді під №10341 від 29 травня 2019 року.

Головним парламентським комітетом для розгляду проекту визначено комітет з питань правової політики та правосуддя.

Документ одержано Верховною Радою, передано в тираж і направлено до комітету 29 травня.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти відставку Прем’єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття", - йдеться у тексті проекту постанови.

У поданні вказано: "За дорученням голови Верховної Ради України від 23 травня 2019 року комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя на своєму засіданні 29 травня 2019 року (протокол № 77) розглянув заяву Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. про його відставку".

Як зазначається, за Конституцією України до повноважень Верховної Ради України належить вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України (пункт 12 частини першої статті 85). Згідно з частиною другою статті 115 Конституції України, частиною першою статті 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

"Так, Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України", - йдеться у поданні.

Як вказано, ухвалення Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.

"Розглянувши заяву про відставку Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо відставки Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначив голову підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності Президента України, Кабінету міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та статусу і діяльності політичних партій, громадських об’єднань Новак Н.В.", - сказано у поданні.

Нагадаємо, профільний комітет рекомендував Раді розглянути відставку Гройсмана.

Раніше у Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку.

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