Профільний комітет рекомендував Раді розглянути відставку Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Профільний комітет рекомендував депутатам Верховної Ради розглянути відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це заявив член комітету з питань правової діяльності Олександр Черненко після засідання комітету, передає кореспондент УНН.
"Рішення комітету (рекомендувати Раді розглянути відставку прем'єр-міністра – ред.) – це формальність. Завтра буде визначатись Рада у сесійній залі з приводу підтримки чи непідтримки відставки Гройсмана", - зазначив Черненко.
За його словами, зокрема фракція БПП планує зібратись завтра зранку і провести зустріч із самим прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а вже потім визначитись з приводу підтримки його відставки.
При цьому він додав, що попередньо досягнуто домовленостей з приводу того, що Гройсман також зустрінеться із іншими фракціями і буде присутній під час завтрашнього засідання парламенту, а також виступатиме з трибуни.
Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенка" ще не розглядала питання стосовно відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.