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Профільний комітет рекомендував Раді розглянути відставку Гройсмана

Профільний комітет рекомендував Раді розглянути відставку Гройсмана

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Профільний комітет рекомендував депутатам Верховної Ради розглянути відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це заявив член комітету з питань правової діяльності Олександр Черненко після засідання комітету, передає кореспондент УНН.

"Рішення комітету (рекомендувати Раді розглянути відставку прем'єр-міністра – ред.) – це формальність. Завтра буде визначатись Рада у сесійній залі з приводу підтримки чи непідтримки відставки Гройсмана", - зазначив Черненко.

За його словами, зокрема фракція БПП планує зібратись завтра зранку і провести зустріч із самим прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а вже потім визначитись з приводу підтримки його відставки.

При цьому він додав, що попередньо досягнуто домовленостей з приводу того, що Гройсман також зустрінеться із іншими фракціями і буде присутній під час завтрашнього засідання парламенту, а також виступатиме з трибуни.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенка" ще не розглядала питання стосовно відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Українські Національні Новини

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