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Профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана

Профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 11562 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Профильный комитет рекомендовал депутатам Верховной Рады рассмотреть отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом заявил член комитета по вопросам правовой деятельности Александр Черненко после заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Решение комитета (рекомендовать Совету рассмотреть отставку премьер-министра - ред.) - это формальность. Завтра будет определяться Рада в сессионном зале по поводу поддержки или неподдержки отставки Гройсмана", - отметил Черненко.

По его словам, в частности фракция БПП планирует собраться завтра утром и провести встречу с самим премьер-министром Владимиром Гройсманом, а уже потом определиться по поводу поддержки его отставки.

При этом он добавил, что предварительно достигнуты договоренности по поводу того, что Гройсман также встретится с другими фракциями и будет присутствовать во время завтрашнего заседания парламента, а также выступать с трибуны.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" еще не рассматривала вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

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