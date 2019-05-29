БПП планує завтра визначитись з позицією щодо відставки Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Фракція "Блок Петра Порошенка" ще не розглядала питання стосовно відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це журналісту УНН повідомив заступник голови фракції Олексій Гончаренко.
"Фракція ще не розглядала це питання. Ми його напевно розглянемо завтра зранку на засіданні, але його ще не назначили", - зазначив нардеп, відповідаючи на запитання, чи планує фракція підтримати відставку Гройсмана у четвер, 30 травня.
Крім того, він додав, що засідання фракції відбудеться завтра о 9:00. Крім того на засідання запрошено Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.
Як повідомляв УНН, ВО "Батьківщина" під час засідання Верховної Ради у четвер, 30 травня, буде голосувати за відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.