У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.
“Вчора, 23 травня, у Верховній Раді зареєстрована заява прем’єр-міністра про відставку”, — зазначила Кармелюк.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 20 травня заявив, що прийняв рішення піти у відставку.
Як повідомляв УНН, Гройсман пообіцяв подати заяву про відставку до парламенту 22 травня.
В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним.
Пізніше Гройсман повідомив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів.