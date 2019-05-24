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У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку

У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

“Вчора, 23 травня, у Верховній Раді зареєстрована заява прем’єр-міністра про відставку”, — зазначила Кармелюк.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 20 травня заявив, що прийняв рішення піти у відставку. 

Як повідомляв УНН, Гройсман пообіцяв подати заяву про відставку до парламенту 22 травня. 

В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним. 

Пізніше Гройсман повідомив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів. 

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