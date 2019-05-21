В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Рішення про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана є емоційним. Про це віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Емоційне рішення Прем'єр-міністра подавати у відставку не поділяю. Якщо рухаємося до Європи, то все ж повинна бути цивілізована передача влади, а відповідно - передача напрацювань і політик. Саме так і написано в нашому законодавстві", - вказала Цинцадзе.
Вона висловила переконання, що фахівці з команди нового Президента зацікавлені в продовженні роботи.
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"Я хочу забезпечити спадковість та послідовність європейської та євроатлантичної політики нової України. Як на мене, це важливо в перехідний період, та ще і в країні, яка воює за свою незалежність та територіальну цілісність. А тому - продовжуємо активно працювати", - підкреслила вона.
Раніше УНН повідомляв, що у мережу виклали заяву Гройсмана про відставку.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення піти у відставку в середу, 22 травня.
Крім того, Гройсман заявив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів разом із своїми однодумцями.