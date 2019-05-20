У мережу виклали заяву Гройсмана про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прес-секретар Прем’єр-міністра України Василий Рябчук на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото заяви Володимира Гройсмана про відставку, передає УНН.
"Щойно на брифінгу Прем'єр заявив, що "не тримається за своє крісло". Ось його заява", - написав Рябчук і оприлюднив фото заяви Гройсмана про відставку.
"Відповідно до частини другої статті 115 Конституції України прошу прийняти мою відставку з посади Прем'єр-міністра України", - написав Гройсман.
Заява датована 20 травня.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення піти у відставку в середу, 22 травня.
Крім того, Гройсман заявив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів разом із своїми однодумцями.