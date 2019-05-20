Гройсман вирішив подати у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення піти у відставку в середу, 22 травня. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу засідання уряду", - зазначив прем’єр.
За його словами, заклик новообраного Президента щодо відставки всього уряду неправомірний, оскільки Кабмін складає повноваження перед новообраною Верховною Радою.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що краще, що можуть зробити урядовці, — написати заяви на звільнення.