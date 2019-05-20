Зеленський закликав урядовців написати заяви на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Краще, що можуть зробити урядовці, — написати заяви на звільнення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
“Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити. Це не правда. Можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори”, — зазначив Зеленський.
При цьому він додав, що люди оцінять такий вчинок міністрів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.