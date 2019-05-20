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22 березня, 17:51 • 49966 перегляди

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22 березня, 16:18 • 101595 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 86904 перегляди

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22 березня, 14:14 • 88419 перегляди

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22 березня, 11:43 • 69041 перегляди

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22 березня, 04:30 • 97216 перегляди

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Зеленський закликав урядовців написати заяви на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Краще, що можуть зробити урядовці, — написати заяви на звільнення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

“Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити. Це не правда. Можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори”, — зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що люди оцінять такий вчинок міністрів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.

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