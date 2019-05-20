Зеленский призвал чиновников написать заявления на увольнение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Лучшее, что может сделать правительство - написать заявления на увольнение. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи по случаю инаугурации с трибуны Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит: мы ничего не можем сделать. Это не правда. Можете. Вы можете взять лист, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - отметил Зеленский.
При этом он добавил, что люди оценят такой поступок министров.
Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.