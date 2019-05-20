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Гройсман заявив про намір працювати у новому парламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів разом із своїми однодумцями. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"У новому парламенті я, спільно зі своїми однодумцями, сформуємо професійну команду, яка буде здатна служити державі і робити Україну успішною", - зазначив Прем’єр.

За його словами, нинішня команда Прем’єр-міністра багато чого зробила за три роки, і багато ще зможе зробити, увійшовши до законодавчої гілки влади.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що краще, що можуть зробити урядовці, — написати заяви на звільнення.

Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.

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