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У НФ вважають рішення Гройсмана про відставку виваженим, а у БПП його ще не обговорювали

У НФ вважають рішення Гройсмана про відставку виваженим, а у БПП його ще не обговорювали

Київ • УНН

 • 13059 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Рішення Володимира Гройсмана про відставку з посади Прем’єр-міністра є цілком виваженим. Таку думку у коментарі УНН висловив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Можу сказати, що це - виважене політичне рішення Прем'єр-міністра, ви знаєте, що минулого тижня "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції, і 17 травня минулого тижня вона припинила своє існування. Ми звернулися до Президента, щоб ним було оголошено новий порядок денний в країні, такі питання потребують першочергового розгляду у ВР, і ми могли би провести перемовини щодо створення нової коаліції", - сказав Бурбак.

Він додав, що після зустрічі з Президентом України буде засідання фракції.

Водночас представник фракції БПП Іван Вінник повідомив, що питання відставки Володимира Гройсмана з посади Прем’єр-міністра ще не обговорювалося "на фракції".

Нагадаємо, 20 травня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у середу, 22 травня, подасть заяву про відставку. Надалі відставку очільника уряду має підтримати парламент.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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