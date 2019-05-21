В НФ считают решение Гройсмана об отставке взвешенным, а в БПП его еще не обсуждали

"Могу сказать, что это - взвешенное политическое решение Премьер-министра, вы знаете, что на прошлой неделе "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции, и 17 мая на прошлой неделе она прекратила свое существование. Мы обратились к Президенту, чтобы им была объявлена новая повестка дня в стране, такие вопросы требуют первоочередного рассмотрения в ВР, и мы могли бы провести переговоры по созданию новой коалиции", - сказал Бурбак.

Он добавил, что после встречи с Президентом Украины будет заседание фракции.

В то же время представитель фракции БПП Иван Винник сообщил, что вопрос отставки Владимира Гройсмана с должности Премьер-министра еще не обсуждался "на фракции".

Напомним, 20 мая Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление об отставке. В дальнейшем отставку главы правительства должен поддержать парламент.