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В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным

В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным

Киев  •  УНН

 • 12089 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Решение об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана является эмоциональным. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Эмоциональное решение премьер-министра подавать в отставку не разделяю. Если движемся в Европу, то все же должна быть цивилизованная передача власти, а соответственно - передача наработок и политик. Именно так и написано в нашем законодательстве", - указала Цинцадзе.

Она выразила уверенность, что специалисты из команды нового Президента заинтересованы в продолжении работы.

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"Я хочу обеспечить преемственность и последовательность европейской и евроатлантической политики новой Украины. Как по мне, это важно в переходный период, да еще и в стране, воюющей за свою независимость и территориальную целостность. А потому - продолжаем активно работать", - подчеркнула она.

Ранее УНН сообщал, что в сеть выложили заявление Гройсмана об отставке.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.

Кроме того, Гройсман заявил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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