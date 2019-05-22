Гройсман пообіцяв сьогодні подати заяву про відставку до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Заява про відставку з посади прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана буде подана до Верховної Ради України сьогодні, 22 травня. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в середу, свою заяву я подам до Верховної Ради України”, — зазначив прем’єр.
За його словами, останні три роки на чолі уряду для нього були складними, оскільки доводилось ухвалювати складні рішення й вирішувати великі проблеми.
“Головне із завдань, з яким ми впорались, — ми змінили тренд від зниження і руйнації до закладення основ зростання національної економіки”, — наголосив Гройсман.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення піти у відставку в середу, 22 травня.