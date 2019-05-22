Гройсман пообещал сегодня подать заявление об отставке в парламент

"Сегодня, в среду, свое заявление я подам в Верховную Раду Украины", - отметил премьер.

По его словам, последние три года во главе правительства для него были сложными, поскольку приходилось принимать сложные решения и решать большие проблемы.

"Главное из задач, с которым мы справились, - мы изменили тренд от снижения и разрушения к закладке основ роста национальной экономики", - отметил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.



