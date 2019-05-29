"Батьківщина" планує підтримати відставку Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. ВО "Батьківщина" під час засідання Верховної Ради у четвер, 30 травня, буде голосувати за відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомив перший заступник керівника фракції Сергій Соболєв у коментарі кореспонденту УНН.
"Без сумніву готова. Це його заява, фактично країна на передодні великих змін. Тому ми плануємо підтримати", - зазначив нардеп, відповідаючи на запитання, чи планує фракція підтримати відставку Гройсмана у четвер, 30 травня.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.
В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним.
Пізніше Гройсман повідомив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів.