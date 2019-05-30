У Раду надійшли проекти постанов про звільнення Полторака, Грицака і Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Верховну Раду України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, а також про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака, а також про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Так, сьогодні, 30 травня, до Ради надійшов Проект Постанови 10344 про звільнення Полторака С.Т. з посади міністра оборони України, а також Проект Постанови 10345 про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України.
Зазначається, що проекти актів були подані Президентом України, одержані Верховною Радою. Головним комітетом, який має розглянути ці документи, визначений Комітет з питань національної безпеки і оборони.
Крім того, до парламенту надійшов Проект Постанови 10346 про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України. Головним комітетом з розгляду постанови є Комітет у закордонних справах.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністрів закордонних справ та оборони Павла Клімкіна та Степана Полторака відповідно, а також голови СБУ Василя Грицака.