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В Раду поступили проекты постановлений об увольнении Полторака, Грицака и Климкина

В Раду поступили проекты постановлений об увольнении Полторака, Грицака и Климкина

Киев  •  УНН

 • 12673 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Так, сегодня, 30 мая, в Раду поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторака С.Т. с должности министра обороны Украины, а также проект постановления 10345 об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины.

Отмечается, что проекты актов были представлены Президентом Украины, полученные Верховной Радой. Главным комитетом, который должен рассмотреть эти документы, определенный Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, в парламент поступил проект постановления 10346 об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины. Главным комитетом по рассмотрению постановления является Комитет по иностранным делам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны Павел Климкин и Степана Полторак соответственно, а также председателя СБУ Василия Грицака.

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