В Раду поступили проекты постановлений об увольнении Полторака, Грицака и Климкина

Так, сегодня, 30 мая, в Раду поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторака С.Т. с должности министра обороны Украины, а также проект постановления 10345 об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины.



Отмечается, что проекты актов были представлены Президентом Украины, полученные Верховной Радой. Главным комитетом, который должен рассмотреть эти документы, определенный Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.



Кроме того, в парламент поступил проект постановления 10346 об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины. Главным комитетом по рассмотрению постановления является Комитет по иностранным делам.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны Павел Климкин и Степана Полторак соответственно, а также председателя СБУ Василия Грицака.