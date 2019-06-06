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Рада провалила звільнення Полторака

Рада провалила звільнення Полторака

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати не змогли відправити у відставку Степана Полторака з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали лише 67 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Постанови про звільнення Степана Полторака з посади Міністра оборони України здобув негативний висновок профільного комітету. Більшість народних депутатів також виступили проти звільнення, оскільки Президент не вніс кандидатуру на посаду міністра оборони замість Полторака. На думку парламентарів, "обезголовлювати" армію під час війни не можна.

Нагадаємо, вчора, 5 червня, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не підтримав звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України.

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