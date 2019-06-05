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Комітет з нацбезпеки не підтримав звільнення Полторака

Комітет з нацбезпеки не підтримав звільнення Полторака

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не підтримав звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Народного фронту”.

“Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не підтримав поданий президентом проект постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№ 10344)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету, на якому був присутній і сам Полторак.

Також, під час обговорення питання депутати заявляли про те, що після звільнення Полторака міністерство “обезголовлюється”, натомість, хто прийде на посаду міністра оборони воюючої країні наразі достеменно невідомо.

Окрім того, повідомляється, що комітет підтримає звільнення міністра оборони, коли Президент представить нову кандидатуру.

Нагадаємо, 30 травня до Ради надійшов проект постанови 10344 про звільнення Полторака С.Т. з посади міністра оборони України, а також Проект Постанови 10345 про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України.

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