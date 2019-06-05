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Комитет по нацбезопасности не поддержал увольнение Полторака

Комитет по нацбезопасности не поддержал увольнение Полторака

Киев  •  УНН

 • 9615 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал увольнение Степана Полторака с должности министра обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представленный президентом проект постановления об увольнении Степана Полторак ас должности министра обороны Украины (№ 10344)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак.

Также, во время обсуждения вопроса депутаты заявляли о том, что после увольнения Полторака министерство "обезглавится", а кто придет на должность министра обороны воюющей страны пока неизвестно.

Кроме того, сообщается, что комитет поддержит увольнение министра обороны, когда Президент представит новую кандидатуру.

Напомним, 30 мая в Раду поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторак С.Т. от должности министра обороны Украины, а также проект постановления 10345 об увольнении Грицака В.С. от должности председателя Службы безопасности Украины.

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