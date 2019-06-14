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Полторак заявив про готовність передати посаду "у цивілізований спосіб"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Чинний міністр оборони України Степан Полторак готовий у цивілізований спосіб до останнього дня виконувати свої обов’язки в якості міністра, після чого передати посаду наступнику. Про це він заявив у п’ятницю журналістам,передає кореспондент УНН.

Полторак заявив про готовність передати посаду "у цивілізований спосіб"

"Я у 2014 році, коли Україна, народ, парламент і Президент визначили, що я маю взяти на себе відповідальність, я її взяв. Пройшло 5 років. Я готовий, якщо буде призначений міністр оборони, у цивілізований спосіб до останнього дня я виконаю свій обов’язок і передам посаду міністру оборони. Бажаю новому міністру оборони, щоб він зробив в 10 разів більше, ніж я зробив", - сказав Полторак.

Нагадаємо, 30 травня до Верховної Ради надійшов проект постанови 10344 про звільнення Полторака С.Т. з посади міністра оборони України, а також Проект Постанови 10345 про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України.

6 червня народні депутати не змогли відправити у відставку Степана Полторака з посади міністра оборони України. 

Наступного дня представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Президент України Володимир Зеленський повторно направить до парламенту подання на звільнення Полторака.

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