Полторак заявив про готовність передати посаду "у цивілізований спосіб"

"Я у 2014 році, коли Україна, народ, парламент і Президент визначили, що я маю взяти на себе відповідальність, я її взяв. Пройшло 5 років. Я готовий, якщо буде призначений міністр оборони, у цивілізований спосіб до останнього дня я виконаю свій обов’язок і передам посаду міністру оборони. Бажаю новому міністру оборони, щоб він зробив в 10 разів більше, ніж я зробив", - сказав Полторак.



Нагадаємо, 30 травня до Верховної Ради надійшов проект постанови 10344 про звільнення Полторака С.Т. з посади міністра оборони України, а також Проект Постанови 10345 про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України.



6 червня народні депутати не змогли відправити у відставку Степана Полторака з посади міністра оборони України.



Наступного дня представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Президент України Володимир Зеленський повторно направить до парламенту подання на звільнення Полторака.