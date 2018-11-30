Полторак подписал приказ о выделении семьям арестованных моряков по 50 тыс. грн

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторк рассказал, что сегодня подписал приказ о выделении семьям арестованных украинских моряков по 50 тыс. грн. Об этом он сказал во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины, передает УНН.