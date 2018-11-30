Полторак подписал приказ о выделении семьям арестованных моряков по 50 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторк рассказал, что сегодня подписал приказ о выделении семьям арестованных украинских моряков по 50 тыс. грн. Об этом он сказал во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины, передает УНН.
"Сегодня я подписал приказ по выделению материальной помощи каждому нашему моряку, каждый получит по 50 тыс. грн. Мы будем последовательно эту помощь проводить", - подчеркнул министр.
Полторак также рассказал, что создана группа по оказанию юридической помощи нашим морякам.
"Непосредственно с моряками работает группа адвокатов, оказывающих им помощь в сложившейся ситуации", - уточнил он.
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны решили предоставить по 50 тыс. гривен помощи каждому из военнослужащих ВМС ВСУ, которых захватили вместе с военными судами в районе Керченского пролива.
Ранее семьям пленных моряков предложили выплатить по 100 тыс. грн.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.
Согласно президентскому указу №393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.