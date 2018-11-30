Полторак підписав наказ про виділення родинам арештованих моряків по 50 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр оборони України Степан Полторк розповів, що сьогодні підписав наказ про виділення родинам заарештованих українських моряків по 50 тис. грн. Про це він сьогодні сказав під час наради щодо обороноздатності країни за участю Президента України, передає УНН.
“Сьогодні я підписав наказ по виділенню матеріальної допомоги кожному нашому моряку, кожен отримає по 50 тис. грн. Ми будемо послідовно цю допомогу проводити”, — наголосив міністр.
Полторак також розповів, що створена група з надання юридичної допомоги нашим морякам.
“Безпосередньо з моряками працює група адвокатів, які надають їм допомогу в ситуації, яка склалася”, — уточнив він.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони вирішили надати по 50 тисяч гривень допомоги кожному із військовослужбовців ВМС ЗСУ, яких захопили разом з військовими суднами у районі Керченської протоки.
Раніше родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.
Згідно з президентським указом №393, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.