Полторак підписав наказ про виділення родинам арештованих моряків по 50 тис. грн

“Сьогодні я підписав наказ по виділенню матеріальної допомоги кожному нашому моряку, кожен отримає по 50 тис. грн. Ми будемо послідовно цю допомогу проводити”, — наголосив міністр.

Полторак також розповів, що створена група з надання юридичної допомоги нашим морякам.

“Безпосередньо з моряками працює група адвокатів, які надають їм допомогу в ситуації, яка склалася”, — уточнив він.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони вирішили надати по 50 тисяч гривень допомоги кожному із військовослужбовців ВМС ЗСУ, яких захопили разом з військовими суднами у районі Керченської протоки.

Раніше родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом №393, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.