Полоненим морякам виділили по 50 тисяч гривень допомоги

"За дорученням Президента України Петра Порошенка щойно підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада 2018 року", - повідомив Полторак у Facebook.

Міністр оборони також додав, що вчора, в Одесі, представники командування ВМС ЗСУ провели зустріч з рідними та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань.

Раніше родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 моряків - трьох поранених, які перебували у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебували у різних місцях, які не були відомі. Також повідомлялося про співробітника СБУ. "Суд" у Криму арештував всіх захоплених українців.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом №393, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.