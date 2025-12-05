Польское правительство не смогло преодолеть вето президента на законопроект о криптовалютах

Польское правительство премьер-министра Дональда Туска не смогло преодолеть президентское вето на законопроект, регулирующий криптовалюты, помешав попыткам усилить надзор за рынком, который, по словам Туска, открыт для эксплуатации российской разведкой и отмывания денег. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Столкновение по законопроекту о криптовалюте стало очередной главой в противостоянии между либеральным премьер-министром Дональдом Туском и националистическим президентом Каролем Навроцким.

Туск настаивал на принятии закона, который имплементирует Регламент ЕС относительно рынков криптоактивов. Этот закон должен был предоставить финансовому регулятору Польши надзорные полномочия и ввести уголовную ответственность за правонарушения в криптосфере.

Нет сомнений, что этот рынок очень уязвим для эксплуатации иностранными службами, разведывательными службами и мафией. Задача состоит в том, чтобы государство предоставило инструменты, чтобы гарантировать, что оно не будет беспомощным