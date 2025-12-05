Польское правительство не смогло преодолеть вето президента на законопроект о криптовалютах
Киев • УНН
Правительство премьер-министра Дональда Туска не смогло преодолеть вето президента на законопроект, регулирующий криптовалюты. Это помешало усилению надзора за рынком, который, по словам Туска, открыт для эксплуатации российской разведкой и отмывания денег.
Польское правительство премьер-министра Дональда Туска не смогло преодолеть президентское вето на законопроект, регулирующий криптовалюты, помешав попыткам усилить надзор за рынком, который, по словам Туска, открыт для эксплуатации российской разведкой и отмывания денег. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Столкновение по законопроекту о криптовалюте стало очередной главой в противостоянии между либеральным премьер-министром Дональдом Туском и националистическим президентом Каролем Навроцким.
Премьер Польши Туск просит Сейм о закрытом заседании для "государственной безопасности"04.12.25, 15:40 • 2826 просмотров
Туск настаивал на принятии закона, который имплементирует Регламент ЕС относительно рынков криптоактивов. Этот закон должен был предоставить финансовому регулятору Польши надзорные полномочия и ввести уголовную ответственность за правонарушения в криптосфере.
Нет сомнений, что этот рынок очень уязвим для эксплуатации иностранными службами, разведывательными службами и мафией. Задача состоит в том, чтобы государство предоставило инструменты, чтобы гарантировать, что оно не будет беспомощным
Премьер-министр также провел закрытое заседание, чтобы представить законодателям "срочную информацию относительно национальной безопасности", а в сообщении на X он изобразил голосование как борьбу "российские деньги и услуги против безопасности государства и граждан".
Однако президент Навроцкий и правые партии утверждают, что регулирование является чрезмерным и отпугнет криптокомпании из-за чрезмерной нагрузки.
Стоять на этой трибуне и говорить: "Либо вы голосуете за русскую мафию, либо вы голосуете за мой законопроект" – это давать ложный выбор, и вы это прекрасно знаете
Правительству Туска требовалось большинство в три пятых голосов, но оно не смогло преодолеть вето президента. Службы безопасности Польши ранее заявляли, что Москва использовала криптовалюты, чтобы платить людям за совершение саботажа, хотя Россия эти обвинения отрицала.
Раскрыта тема секретного заседания польского Сейма: Туск будет говорить о криптовалютах и "российском следе" – СМИ04.12.25, 17:03 • 2830 просмотров