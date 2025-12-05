Польський уряд не зміг подолати вето президента на законопроєкт про криптовалюти
Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска не зміг подолати вето президента на законопроєкт, що регулює криптовалюти. Це завадило посиленню нагляду за ринком, який, за словами Туска, відкритий для експлуатації російською розвідкою та відмивання грошей.
Деталі
Зіткнення щодо законопроєкту про криптовалюту стало черговим розділом у протистоянні між ліберальним прем'єр-міністром Дональдом Туском та націоналістичним президентом Каролем Навроцьким.
Туск наполягав на ухваленні закону, який імплементує Регламент ЄС щодо ринків криптоактивів. Цей закон мав надати фінансовому регулятору Польщі наглядові повноваження та запровадити кримінальну відповідальність за правопорушення у криптосфері.
Немає сумнівів, що цей ринок дуже вразливий до експлуатації іноземними службами, розвідувальними службами та мафією. Завдання полягає в тому, щоб держава надала інструменти, щоб гарантувати, що він не буде безпорадним
Прем'єр-міністр також провів закрите засідання, щоб представити законодавцям "термінову інформацію щодо національної безпеки", а у дописі на X він зобразив голосування як боротьбу "російські гроші та послуги проти безпеки держави та громадян".
Однак президент Навроцький та праві партії стверджують, що регулювання є надмірним і відлякає криптокомпанії через надмірне навантаження.
Стояти на цій трибуні та казати: "Або ви голосуєте за російську мафію, або ви голосуєте за мій законопроект" – це давати хибний вибір, і ви це чудово знаєте
Уряду Туска потрібна була більшість у три п'ятих голосів, але він не зміг подолати вето президента. Служби безпеки Польщі раніше заявляли, що москва використовувала криптовалюти, щоб платити людям за здійснення саботажу, хоча росія ці звинувачення заперечувала.
