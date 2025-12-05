Польський уряд не зміг подолати вето президента на законопроєкт про криптовалюти

Польський уряд прем'єр-міністра Дональда Туска не зміг подолати президентське вето на законопроєкт, що регулює криптовалюти, завадивши спробам посилити нагляд за ринком, який, за словами Туска, відкритий для експлуатації російською розвідкою та відмивання грошей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зіткнення щодо законопроєкту про криптовалюту стало черговим розділом у протистоянні між ліберальним прем'єр-міністром Дональдом Туском та націоналістичним президентом Каролем Навроцьким.

Туск наполягав на ухваленні закону, який імплементує Регламент ЄС щодо ринків криптоактивів. Цей закон мав надати фінансовому регулятору Польщі наглядові повноваження та запровадити кримінальну відповідальність за правопорушення у криптосфері.

Немає сумнівів, що цей ринок дуже вразливий до експлуатації іноземними службами, розвідувальними службами та мафією. Завдання полягає в тому, щоб держава надала інструменти, щоб гарантувати, що він не буде безпорадним