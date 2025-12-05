$42.180.02
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
14:41 • 8830 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 24534 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 22317 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 27773 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 40211 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 47446 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 40466 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 70473 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35372 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Польський уряд не зміг подолати вето президента на законопроєкт про криптовалюти

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска не зміг подолати вето президента на законопроєкт, що регулює криптовалюти. Це завадило посиленню нагляду за ринком, який, за словами Туска, відкритий для експлуатації російською розвідкою та відмивання грошей.

Польський уряд не зміг подолати вето президента на законопроєкт про криптовалюти

Польський уряд прем'єр-міністра Дональда Туска не зміг подолати президентське вето на законопроєкт, що регулює криптовалюти, завадивши спробам посилити нагляд за ринком, який, за словами Туска, відкритий для експлуатації російською розвідкою та відмивання грошей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зіткнення щодо законопроєкту про криптовалюту стало черговим розділом у протистоянні між ліберальним прем'єр-міністром Дональдом Туском та націоналістичним президентом Каролем Навроцьким.

Прем'єр Польщі Туск просить Сейм про закрите засідання для "державної безпеки"04.12.25, 15:40 • 2826 переглядiв

Туск наполягав на ухваленні закону, який імплементує Регламент ЄС щодо ринків криптоактивів. Цей закон мав надати фінансовому регулятору Польщі наглядові повноваження та запровадити кримінальну відповідальність за правопорушення у криптосфері.

Немає сумнівів, що цей ринок дуже вразливий до експлуатації іноземними службами, розвідувальними службами та мафією. Завдання полягає в тому, щоб держава надала інструменти, щоб гарантувати, що він не буде безпорадним 

– заявив Туск парламенту.

Прем'єр-міністр також провів закрите засідання, щоб представити законодавцям "термінову інформацію щодо національної безпеки", а у дописі на X він зобразив голосування як боротьбу "російські гроші та послуги проти безпеки держави та громадян".

Однак президент Навроцький та праві партії стверджують, що регулювання є надмірним і відлякає криптокомпанії через надмірне навантаження.

Стояти на цій трибуні та казати: "Або ви голосуєте за російську мафію, або ви голосуєте за мій законопроект" – це давати хибний вибір, і ви це чудово знаєте 

– сказав керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький, закликавши уряд до співпраці.

Уряду Туска потрібна була більшість у три п'ятих голосів, але він не зміг подолати вето президента. Служби безпеки Польщі раніше заявляли, що москва використовувала криптовалюти, щоб платити людям за здійснення саботажу, хоча росія ці звинувачення заперечувала.

Розкрито тему секретного засідання польського Сейму: Туск говоритиме про криптовалюти та "російський слід" – ЗМІ04.12.25, 17:03 • 2830 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Reuters
Польща