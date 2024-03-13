Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Фермеры в Польше объявили об очередной блокаде движения на границе с Германией. Ожидается, что акция протеста пограничного перехода в Свенцко в Любушском воеводстве начнется в воскресенье и продлится до среды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM.

Детали

По данным польского агентства, вполне вероятно, транспортники также присоединятся к акции протеста фермеров в Свенцко, которая начнется в воскресенье.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято завтра.

"Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий со стороны властей, и у них больше нет ни желания, ни выбора ждать новых встреч и заявлений, которые ни к чему не приведут", - так они написали в специальном коммюнике, направленном в редакцию RMF FM.

Очередная блокада пограничного перехода в Свенцко начнется в воскресенье в 13:00 и продлится до среды 20 марта в 22:00.

Фермеры будут пропускать через блокаду только службы, автомобильный транспорт и медицинских работников.

Дополнение

Кроме того, аграрии могут на месяц перекрыть границу с Литвой. Акция протеста начнется 20 марта и охватит перекресток на трассе S61 в Шиплишках и перекресток в Огродниках. Фермеры будут блокировать дорогу с обеих сторон в течение двенадцати часов в сутки - с 7:00 утра до 19:00 вечера. Ночью движение транспорта будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним

Протесты фермеров продолжаются уже несколько недель в Польше и других странах ЕС. В Польше их требования включают отказ от "зеленого курса" и защиту от наплыва агропродовольственных товаров из-за пределов ЕС,