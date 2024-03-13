ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Киев  •  УНН

13 марта 2024, 13:05  •  10330 просмотра

Read in English

Польские фермеры планируют заблокировать движение на пограничном переходе Свенцко с Германией с воскресенья до среды, протестуя против бездействия правительства по удовлетворению их требований.

Фермеры в Польше объявили об очередной блокаде движения на границе с Германией.  Ожидается, что акция протеста пограничного перехода в Свенцко в Любушском воеводстве начнется в воскресенье и продлится до среды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM

Детали 

По данным польского агентства, вполне вероятно, транспортники также присоединятся к акции протеста фермеров в Свенцко, которая начнется в воскресенье. 

Окончательное решение по этому вопросу будет принято завтра.

"Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий со стороны властей, и у них больше нет ни желания, ни выбора ждать новых встреч и заявлений, которые ни к чему не приведут", - так они написали в специальном коммюнике, направленном в редакцию RMF FM.

Очередная блокада пограничного перехода в Свенцко  начнется в воскресенье в 13:00 и продлится до среды 20 марта в 22:00.

Фермеры будут пропускать через блокаду только службы, автомобильный транспорт и медицинских работников.

Дополнение 

Кроме того, аграрии могут на месяц перекрыть границу с Литвой. Акция протеста начнется 20 марта и охватит перекресток на трассе S61 в Шиплишках и перекресток в Огродниках. Фермеры будут блокировать дорогу с обеих сторон в течение двенадцати часов в сутки - с 7:00 утра до 19:00 вечера. Ночью движение транспорта будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним 

Протесты фермеров продолжаются уже несколько недель в Польше и других странах ЕС. В Польше их требования включают отказ от "зеленого курса" и защиту от наплыва агропродовольственных товаров из-за пределов ЕС, 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
litvaЛитва
germaniyaГермания
polshaПольша
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  24916 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  36408 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  94044 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  104405 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105454 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120965 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120268 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118650 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29481 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124614 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Новости по теме
Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

  •  10330 просмотра
В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

  •  11826 просмотра
"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

  •  11991 просмотра
С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

  •  8483 просмотра
Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

  •  10393 просмотра
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Эксклюзив

  •  36408 просмотра
Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

  •  11676 просмотра
29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

  •  9337 просмотра
На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

  •  11826 просмотра
Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении

Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении

  •  10795 просмотра

Популярные

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

  •  51214 просмотра
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

  •  39248 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  110609 просмотра
150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

  •  111315 просмотра
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

  •  119730 просмотра

Публикации

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  110609 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  157420 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  183818 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  214605 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  297366 просмотра

Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Польские фермеры планируют заблокировать движение на пограничном переходе Свенцко с Германией с воскресенья до среды, протестуя против бездействия правительства по удовлетворению их требований.

Новости Мира •   •  10330 просмотра
Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

В оккупированном Мариуполе обнаружено еще одно захоронение мирных жителей, погибших в результате российских обстрелов.

Война •   •  11826 просмотра
В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

За три месяца работы Государственный оператор тыла заключил 87 контрактов на сумму 12 миллиардов гривен, сэкономив почти 3 миллиарда гривен благодаря конкурентным торгам, причем 95% процедур было объявлено через систему Prozorro.

Война •   •  11991 просмотра
"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

За первые два месяца 2024 года объем торговли через Суэцкий канал сократился на 50%, а через Панамский канал - на 32%, что нарушило цепи поставок и исказило ключевые макроэкономические показатели, по данным МВФ.

Экономика •   •  8483 просмотра
С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

Первые партии снарядов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украина получит в обозримом будущем, что позволит украинским силам на фронте уже в ближайшее время ощутить увеличение поставок снарядов.

Война •   •  10393 просмотра
Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Из-за войны в Украине некоторые иностранные компании требуют полной предоплаты по контрактам на поставку вооружения и военной техники для украинской армии.

Война •   •  36408 просмотра
Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

Суд продлил арест народному депутату Нестору Шуфричу, который подозревается в государственной измене и финансировании российских войск, еще на два месяца - до 11 мая.

политика •   •  11676 просмотра
Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Украине циркулирует 29 субвариантов штамма COVID-19 "Омикрон".

COVID-19 •   •  9337 просмотра
29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

Сейчас продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских гастролеров, которые приехали на ВОТ работать в администрациях, школах и больницах.

Война •   •  11826 просмотра
На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении

Двум представителям российской оккупационной "власти", которые пытали украинцев на временно оккупированной Луганщине украинские правоохранители объявили о подозрении.

Война •   •  10795 просмотра
Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении