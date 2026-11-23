Запрет на использование детьми социальных сетей может быть введён с 1 января 2028 года в Польше. Об этом в эфире Polsat News 23 ноября сообщила министр образования страны Барбара Новацкая, пишет УНН.

Детали

Министерство образования Польши совместно с Министерством цифровых технологий подготовило законопроект о минимальном возрасте для доступа к социальным сетям в интернете. Он призван разрешить доступ к социальным сетям только лицам старше 15 лет и ввести эффективные методы проверки возраста.

"Оптимальным решением было бы 1 января следующего года, то есть 2028 года", — прокомментировала Новацкая, отвечая на вопрос, когда такая мера вступит в силу.

"Европейский Союз решительно настроен принять эти меры. Однако для нас срок, предложенный (Европейской — ред.) комиссией, — через три года — неприемлем. Мы считаем, что детей нужно защищать здесь и сейчас, а не медленно. У нас также есть европейские страны, страны-партнёры, которые также говорят: "Мы тоже хотим внести эти изменения быстрее", — отметила она.

На вопрос о том, как будет выглядеть проверка возраста, Новацкая указала на решения, которые уже существуют в других странах.

"Нам придётся безопасно верифицировать себя, не отправляя полный набор данных или фотографий, поскольку мы видели, как это работает в разных странах, а, например, через mObywatel. Это один из инструментов, безусловно, самый разумный, самый стабильный, самый мощный. Мы отправляем только информацию о возрасте. Никакие данные не хранятся", — указала она.

Ситуация в Украине

В Украине не планируют вводить полный запрет на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 16 лет. Вместо этого продолжается работа над законопроектом, который должен усилить защиту несовершеннолетних в цифровом пространстве и определить ответственность онлайн-платформ.

Запретят ли детям соцсети в Украине: в Верховной Раде раскрыли планы