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В Україні не планують запроваджувати повну заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років. Натомість триває робота над законопроєктом, який має посилити захист неповнолітніх у цифровому просторі та визначити відповідальність онлайн-платформ, повідомила народна депутатка Юлія Гришина 19 листопада у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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За її словами, до розробки законодавчих змін наразі долучилися 49 фахівців, серед яких народні депутати, представники Офісу Президента, профільних міністерств, правоохоронних органів, науковці, громадські організації, а також представники міжнародних технологічних компаній, зокрема Microsoft, Cisco та Google. Учасники робочої групи спільно опрацьовують законодавчі механізми, вивчають міжнародний досвід і шукають рішення, які можна буде ефективно застосувати в Україні.

Гришина наголосила, що до обговорення напрацьованих пропозицій планують залучити безпосередньо дітей, оскільки їхня думка має бути врахована під час розробки нових правил.

"Наша мета — не заборонити дітям користуватися сучасними технологіями, а зробити цифровий світ безпечнішим для них", — зазначила народна депутатка.

Італія планує запровадити обмеження в соцмережах для підлітків - з якого віку

Вона також звернула увагу на досвід інших держав, які вже запроваджують нові правила захисту неповнолітніх у цифровому середовищі. Зокрема, йдеться про Францію, Велику Британію та Австралію. За словами Гришиної, Україна також має сформувати сучасне законодавство, яке гарантуватиме захист прав дітей в інтернеті та визначатиме відповідальність цифрових платформ.

Депутатка підкреслила, що підготовка відповідних законодавчих змін потребуватиме подальшої роботи та широкого обговорення.

"Попереду ще багато роботи, але захист наших дітей — безумовний пріоритет" — підсумувала Гришина.

Зауважимо, що конкретні положення майбутнього законопроєкту, можливі механізми контролю за дотриманням нових правил та терміни його внесення на розгляд Верховної Ради депутатка наразі не уточнила.

Нагадаємо

Франція працює над законопроєктом про заборону соцмереж дітям до 15 років, наслідуючи приклад Австралії та Данії. В Україні обмеження обговорюються лише на рівні ідей.