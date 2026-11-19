Запретят ли детям соцсети в Украине: в Верховной Раде раскрыли планы
Киев • УНН
В Украине готовят законопроект для защиты детей онлайн и привлечения платформ к ответственности. К работе привлекли 49 специалистов и планируют выслушать детей.
В Украине не планируют вводить полный запрет на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 16 лет. Вместо этого продолжается работа над законопроектом, который должен усилить защиту несовершеннолетних в цифровом пространстве и определить ответственность онлайн-платформ, сообщила народный депутат Юлия Гришина 19 ноября в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По ее словам, к разработке законодательных изменений в настоящее время присоединились 49 специалистов, среди которых народные депутаты, представители Офиса Президента, профильных министерств, правоохранительных органов, ученые, общественные организации, а также представители международных технологических компаний, в частности Microsoft, Cisco и Google. Участники рабочей группы совместно прорабатывают законодательные механизмы, изучают международный опыт и ищут решения, которые можно будет эффективно применить в Украине.
Гришина подчеркнула, что к обсуждению разработанных предложений планируют привлечь непосредственно детей, поскольку их мнение должно быть учтено при разработке новых правил.
"Наша цель — не запретить детям пользоваться современными технологиями, а сделать цифровой мир безопаснее для них", — отметила народный депутат.
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Она также обратила внимание на опыт других государств, которые уже вводят новые правила защиты несовершеннолетних в цифровой среде. В частности, речь идет о Франции, Великобритании и Австралии. По словам Гришиной, Украина также должна сформировать современное законодательство, которое будет гарантировать защиту прав детей в интернете и определять ответственность цифровых платформ.
Депутат подчеркнула, что подготовка соответствующих законодательных изменений потребует дальнейшей работы и широкого обсуждения.
"Впереди еще много работы, но защита наших детей — безусловный приоритет" — подытожила Гришина.
Отметим, что конкретные положения будущего законопроекта, возможные механизмы контроля за соблюдением новых правил и сроки его внесения на рассмотрение Верховной Рады депутат пока не уточнила.
Напомним
Франция работает над законопроектом о запрете соцсетей детям до 15 лет, следуя примеру Австралии и Дании. В Украине ограничения обсуждаются лишь на уровне идей.