Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Польша призывает разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей на территории рф. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

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В Брюсселе заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Украина должна иметь право использовать западное оружие для поражения целей на территории рф.

Цезари Томчик подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений по использованию военной техники, которую получает Украина. Он также признал, что подобную позицию занимают немногие страны.

Безусловно, ситуация выглядит так, что россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая - Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было - заметил Цезари Томчик.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поддержал позицию Украины, подчеркнув, что страна имеет полное право на оборону и может атаковать цели за пределами своих границ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присоединился к этому мнению, призвав страны-члены ЕС не ставить страх перед эскалацией конфликта выше права Украины на оборону. В то же время бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо на совместной конференции с Владимиром Зеленским отметил другую позицию. Он заявил, что военную технику, которую поставляют в Украину, должны использовать только на ее территории.

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